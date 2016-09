Viimasel ajal tuleb taas sagedasti ette, et inimesed jäävad suitsetades asemele magama. Voodis või diivanil suitsetamine on üliohlik harjumus ja sel nädalal oleks see ühele 30 aastasele mehele viimaseks suitsuks jäänudki, kui päästjatele poleks teatatud, et Laiuse alevikus Kuremaa teel tuleb puidust mitmepere elamu aknast suitsu ja näha on leeke.

Päästjate saabudes olid aknad osaliselt kuumusest purunenud. Kohe korterisse sisenenud suitsusukeldusvarustuses päästjad tõid kell 19.22 välja põletushaavu saanud alla meesterahva, kelle kiirabi haiglasse viis. Akna all põlev voodi kustutati ja madrats toodi hoonest välja.

Päästetöö juhi esialgsel hinnangul oli tulekahju põhjustajaks justnimelt hooletu suitsetamine.

Nüüd aga viimasel ööpäeval teatatud juhtumitest järjekorras:

TALLINN: