Kummalisel kombel on lõuna-aafriklasest ujuja peale seda pühendanud suure osa oma elust haide kaitsmisele. Hassiemi enda sõnutsi andis hairünnak ta elule uue mõtte ja suuna.

Paljude parasportlaste puue on neil juba sünniga kaasnenud, ent leidub ka neid, kes õnnetuse tagajärjel kannatanuks jäävad. Nõnda on näiteks Rio paraolümpialasega Achmat Hassiemiga.

"Hairünnak on mulle andnud võimaluse reisida üle maailma, näha erinevid kultuure ja tutvuda paljude inimestega. Ma olen lapsest saati tahtunud Lõuna-Aafrikat esindada ja hai andis mulle selleks võimaluse," sõnas Hassiemi õnnelikult.

Just põhjusel, et hirmus kogemus sportlasele tegelikult nii palju posiitiivset andis, panigi teda haide heaolu eest muretsema. "Ühel hetkel ma otsustasin, et minust saab mere kaitsja ja loomade advokaat!"