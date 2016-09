Sport on moes. Ja kõikvõimalikud tervislikud värskest juurviljast-puuviljast jahvatatud smuutijoogid ka. Imguri kasutaja Heyagbay on koos oma kihlatuga osalenud sügisesel heategevuslikul rattaüritusel USA kopsuorganisatsiooni heaks ning otsustas selle järelpeoks need kaks asja ühildada ehk panna kokku lõbusa kondiaurul blenderi.

Jalgratas-blenderi valmistamine pole lihtne pikk protsess ja selle juhiste detailne vahendamine läheks siinkohal pikale. Väga lühidalt: osteti veloergomeeter, selle fiks-ratas asendati tavalise jalgrattarattaga ning selle külge ehitati dünamo kombel rattalt veojõudu hankiv ülekanne, mis käitab ratta väntamise ajal blenderit. Muidugi tehti asi valmis igati vinks-vonks, spetsiaalse riiuli, maalingute ja amortiseerivate padjakestega.

Keerukaim ongi kogu mehhanismi juures ülekanne – aga nupuka meistri puhul on see meilgi lahendatav. Tolle masina puhul oli abiks autori mehhaaanikainsenerist isa.

Mis sa ikka tühja väntad, midagi kasulikku tegemata. Ja miks sa ikka elektrit kulutad, kui saad oma õhtuse smuuti ka füüsilisel jõul valmis teha.

Kuidas Ameerikamaal selline sportlik ja samas kasulik masin valmis tehti, vaata SIIT.