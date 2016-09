Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 kohaselt mõjutab inimeste tervis märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu. Reforminoored on seisukohal, et pensioniea tõstmine ei ole lahendus, vaid pigem tulekahju kustutamine, alustama peaks teisest otsast.



“Vähemalt 65-aastastest peab oma tervist heaks või väga heaks vaid 15% elanikkonnast. Jääme sellega selgelt Euroopa keskmisele alla. Tugeva teavitustööga ning tervislike eluviiside propageerimisega on võimalik teha selle ajaga imesid. Inimene võiks ise otsustada, millal ta soovib pensionile jääda. End hästi tundev inimene ei soovi kodus istuda,” sõnab Reforminoorte peasekretär Anti Haugas.



“Üks esimesi samme võiks olla garantii, et igas kohaliku tasandi tõmbekeskuses on vähemalt üks kaasaegne spordiväljak või –keskus. Samuti pädevad treenerid, kes oskavad inimesi suunata,” lisab Reforminoorte esimees Erkki Keldo.