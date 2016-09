Täna autasustati Kosmos IMAX kinos “Otsime Eesti parimat YouTuberit” konkursi võitjaid. Auhindasid jagati kolmes kategoorias – žürii lemmik, kes võitis 1000 eurot, kolm rahva lemmikut ja YouTuberite endi lemmik.

Konkursil osalemiseks tuli luua 0:30-1:30 kestev videoklipp, mille sisus käsitleti üht või mitut Swedbanki mobiilipanga funktsiooni. Võistlejate eesmärgiks oli koguda YouTube´i keskkonnas meeldimisi.

Rahva lemmikuks sai Einar Kuusk, teine ja kolmas olid vastavalt Jennifer Nimmerfeldt ja KamenikProductions.Žürii lemmikuks ja 1000 eurose auhinnaraha võitis Jennifer Nimmerfeldt, kelle videot on vaadatud üle 70 000 korra.

„Ma poleks tegelikult iial uskunud, et peapreemia võidan. Mõtlesin, et võin olla kandidaadiks rahva lemmiku valimisel, sest mul on palju jälgijaid, aga et žürii lemmik… Häid videosid oli väga palju ja konkurents oli tugev,“ avaldas Jennifer, kes plaanib võiduraha reisimisele kulutada.

YouTuberite endi lemmikuks valiti Ice Bird Productions.Tänane üritus oli eriline ka selle poolest, et kunagi varem pole Eestis nii palju YouTubereid ühe katuse all kokku tulnud. „Tänasime selle üritusega Eesti YouTuber´ite kogukonda, kes on väga arvestatavad sisuloojad. Tänu neile oli ka meie kampaania niivõrd edukas,“ avaldas Swedbanki sotsiaalmeedia juht Kristel Leif.

Noortele YouTuberitele pidas loengu Henry Kõrvits, kes rääkis sellest, kuidas luua veelgi kvaliteetsemat sisu ja kuidas tulla toime kasvava tuntusega. Konkursile laekus 54 videot ja ühtekokku on neid vaadatud üle 400 000 korda.



Kõiki videosid näeb siit: http://bit.ly/2cpAJxD