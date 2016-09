"Sul on käsil keeruline lahutus? Suhtle nii, nagu loetaks kõik su sõnumid ja e-mailid kohtunikule ette," soovitab Redditi elunippide rubriigis Rocko999.

"Mul oli inetu lahutus ja olen viimase 11 aasta jooksul vähemalt 15 korda kohtus käinud," jätkab ta. "Õppige minu põrgust. Kindlusta, et iga SMS, e-mail, kõne jne oleks kõlbulik kohtunikule ettelugemiseks ja sinust jääks mõistliku, hooliva ja intelligentse ema/isa mulje. Enne kui hakkad saatma seda sarkastilist, torkavat ja kriitilist kommentaari, pea paus ja mõtle, kuidas näeks see välja, kui seda esitletaks kohtus kui asitõendit A ja loetaks valjult ette. Alati ei pruugi see sind kaitsta, aga see parandab sinu ja su eksi suhtlemisviisi. Esitle end kui mõistvat, abivalmis ja arusaavat inimest, ükskõik kui palju sa ka ei tahaks teda põrgusse saata."