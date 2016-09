Seks on oluline võti terves ja õnnelikus suhtes. Seks on midagi, mida tehakse vaid oma partneriga.

Õnnelikud paarid usuvad ja tunnevad end seksikana ja kallima silmis vastupandamatuna. See hoiab üleval ka seksuaalset huvi üksteise vastu.

Olgem ausad, et tegelik seks pole sugugi kinolinalt nähtu sarnane. Õnnelikud paarid teavad, et kõik ei pea alati olema ideaalne.

Kas jagavad vallatuid detaile üksteisega - oluline on, et oma kallimaga ei tohiks häbeneda koos olla ja asju jagada. Fantaasia aitab kirge ja südameid liita!

Kui suhe on alguses, siis leiab seks justkui ise aja, tee ja võimalus teie suhtesse. Seks peaks tulema ju loomulikult, kuid rutiin ja igapäev kipuvad selle loomulikkuse hävitama. Kui tead oma partneri soove ja vajadusi, siis leidke ühine aeg, kus teil mõlemal oleks tuju.

Lihtne telefonikõne lõunal, et öelda kallimale, et igatsed teda. Seksikas sõnum, mis paneb teid õhtut ja ühiseid hetki ootama.

Kumbki partneritest ei tohiks seksida seetõttu, et teine tahab seksida. Õnnelikud paarid suhtuvad seksi kui meelelahutusse. Seks on midagi, mis on lõbus ja pakub rahuldust.