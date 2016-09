Trükisõnas näeb see nii hale välja, aga tol korral muutusid mu jalad süldiks. Kaasa aitas ka see, et tema hääl oli kindel ja pehme ning tema huuled mu kõrva lähedal. Tema sõnad olid armastav segu õrnusest ja mehelikkusest. Ta ütles seda sel hetkel, kui ta käed olid põimunud ümber minu ja tema paljas rind oli surutud vastu minu oma – see on hetke, kus ma usun kõike, mida mees mulle ütleb.

Tundsin kurgus klimpi. See ütlus tekitas minus libu tunde ja kui mees lõpuks magama jäi, panin pimedas riidesse ja läksin koju.

Ben oli tore mees – ta tegi head tööd, kuni see asi meil kestis. Ta lihtsalt ei saanud aru oma sõnade, ükskõik kui süütute, mõjust alasti naisele. Kuidas kuue lihtsa sosistatud sõnaga võib naise südame puperdama panna. Kuidas neli sõna võivad samas olla pöörane pettumus. Kui lihtne on tema mõlemat, ilma et ise sellest teadlikki oleksid.

Beni keeleprohmakad ei pääsenud sealjuures mulle voodis öeldud kõige hullemate asjade TOP3-gi. "See oli viga." (Oli küll, kuid siiski.) "Ma saan aru, kui sa teeskled." (Ma ei teeselnud.) "Aitäh!" (Jälle see libu värk.)

Aga parimate öeldud asjade edetabelit on raskem koostada. See on vist ka arusaadav – me ju ei ütle kunagi meestele, mida meile meeldib neilt voodis kuulda. Oletame, et oled seni, teda poolalasti võttes, öelnud piisavalt õigeid sõnu. Nüüd aga järgi neid juhiseid ning sinust saab mees, keda ta vajab – treenitud keelega mees.

"On okei liikuda edasi aegamööda"

Ütle seda ja mõtle seda. Eriti kui hõõrud esmakordselt end uue naise vastu ja pole veel selge, kas te seksite sel õhtul või üldse. Või kui oled taassoojendamas suhteid oma eksiga. Või kui hakkate uuesti elama seksuaalelu pärast seda, kui temake on sünnitanud.

See loob usaldust ja kindlustab naisele tunnet, et sa hoolid temast rohkem kui seksist. Vahepeal võib see töötada ka tagurpidi: ta hüppab sinu peale kohe, kui oled lause lõpetanud.

"See tedretäht on väga ilus"

Komplimendid on alati head. Väljaarvatud siis, kui need on üldised. Siis mõtleb naine, et sa oled kindlasti öelnud sama asja 47 teisele naisele. Keskendu isikupärastele detailidele – kuidas ta huuled kaarduvad või silmad kurduvad. Mida erilisemalt sa paned teda end tundma, seda rohkem ta erutub. ta tahab kuulda sõnu, mis kinnitavad, et ta on veetlev, hinnatud ja armastatud.

Seksijärgsed komplimendid on ka head. "Naised tunnevad end peale seksi korratuna – meik maas, juuksed sassis," märgib raamatu "Stock Market Orgasm" ja teadlane Ava Cadell. "Kui mees ütleb naisele, et armastab seda, kuidas ta peale seksi välja näeb, saab ta boonuspunkti."

"Sina / sa"

Ütle seda tihti. "Sina" on kuumim sõna, mida saad naisele voodis öelda. "Sinuga on nii hea", selle asemel, et öelda "Nii hea on". Õrn muudatus, aga tundeavaldusena tugev erinevus.

"Sa suudled neitsi kohta väga hästi, Jana"

Naine vajab tagasisidet, et teada, et ta sind erutab. "Oh jaah, sa oled nii hea, püha kuradi ..." Siinkohal tulistad sa otse otsmikusagaratest ja igasugused sõnalised märguanded töötavad. Isegi röhkimine. See näitab, kui väga sulle meeldis, kui ta sind tagumikust krabas.

Vajad inspiratsiooni? Psühhoterapeudi ja raamatu "How to Please a Woman in and out of Bed" autori Daylle Deanna Schwartzi sõnul teeb naine tõenäoliselt kauem ja entusiastlikumalt suuseksi, kui mees annab vastukaja. Kui oled haudvaikne, hakkab temake mõtlema, et ehk see ei tööta ja võib-olla peaks ta lõpetama või näeb tema nägu nii paks välja. Kõik need asjad segavad tal, ee, keskendumist.

"Ma võtan need ära"

Võrdle seda lauset sellisega: "Kas ma peaksin need ära võtma?" Liiga palju küsimusi muudab seksi kliiniliseks ja mõistuspäraseks ja naised vihkavad seda. Ka tahavad naised, et mehed väljendaksid oma kindlust.

Mõnikord on vaja midagi pärida, sellisel juhul võiks seda talle kõrva sosistada. Aga parim hetk küsimuste esitamiseks on enne või pärast seksi, temakesest kinni hoides.

"Sa tekitad minus siivutuid mõtteid"

Seni on teil olnud vaid õrn, lugupidav suhte alguse seks. On aeg teha väike siivutu jutu test – öelda midagi sarnast ja vaadata, kas temake läheb näost punaseks.

"Mõned naised vihkavad "V-sõna", aga armastavad "P-sõna"," ütleb raamatu "How to Talk to Women" autor David Copeland. "Mõned vastupidi. Mõnele ei meeldi kumbki. Esmalt peaks veidi testima, enne kui lased tulla oma sügavaimal ja räpakaimal siivutul jutul."

Enne kui siivutule jutule vinti peale keerad, jälgi tema reaktsiooni. Kui tunned, et oled naist kuidagi riivanud, siis naase tavapäraste komplimentide juurde.

"Ma tahan teha nii, et sul hea oleks"

Sa tahad, et temake orgasmi saaks ja sa tahad, et ta seda teaks. Aga selle väljaütlemine on üks viise kindlustamaks, et seda ei juhtu – võib jääda mulje, et sa oled rohkem huvitatud oma võimetest kui sellest, mismoodi naine tunneb.

"Ära keskendu orgasmile, vaid talle seksuaalse naudingu pakkumisele," ütleb Northwesterni ülikooli professor ja Chicago Bermani keskuse juht Laura Berman. "Nii on erootilisem."

"Järgmisel korral ma ..."

Järelmäng on temakese seksuaalse erutuse loomise puhul sama oluline kui eelmäng ning võtab vaid murdosa sellest ajast. "Loo seksuaalset ootusärevust, rääkides talle, mida kavatsed temaga järgmisel korral teha," soovitab Cadell. "Nii näitad, et hoolid temast ja tahad teda rahuldada." Ja annad talle teada, et ta on ikka sinu jaoks ihaldusväärne, kuigi oled just temaga rahulduse saanud.

"Sa oled vapustav"

Nii ütled "See oli tõeliselt suurepärane seks", ilma seda otse välja ütlemata. Ja veel üks deklaratsioon: "Sa oled parim armastaja, kellega olen elus olnud". Pole olemas paremat enesekindluse tõstjat ja kui ta on sellise tiitli saanud, annab ta parima, et seda säilitada.

"Tuleme selle juurde tagasi"

Filmis "Entrapment" ütles Sean Connery: "Reegel number kaks: ära iial usalda alasti naist". Kohanda see enda jaoks selliseks: "Ära iial usalda end alasti naise juuresolekul". Ja võta see enda jaoks reegliks number üks, mis puutub temakesega voodis rääkimisse.