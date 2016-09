On juba ammu selge, et Donald Trump on Ühendriikide presidendiks saamise nimel valmis igasugu tsirkust tegema. Kui nüüd tuntud ja armastatud jutusaate juht Jimmy Fallon palus luba teleekraanil tema kurikuulsaid punaseid kiharaid sasida, siis seda võimalust tähelepanu saavutada ei saanud ometi kasutamata jätta!

Esialgu heitis Trump "The Tonight Show" juhile ebatavalise palve peale küll kahtlustava altkulmi pilgu, kuid Pärast Jimmy lubadust õrn olla, võisid miljonid televaatajad peagi lasta oma silmadel puhata vaatepildil, kui naljamehena tuntud Fallon sasib mõnuga presidendikandidaadi juukseid ning viimane istub seda nautides pea viltu kui sülekoerake.

Pärast silitamist üritas Trump oma soengut taas korda sättida, aga kuna see tal just kõige paremini ei õnnestunud ja mees suhteliselt turris peaga istuma jäi, siis võttis Fallon kätte ja sasis oma kenastihoitud soengu ka solidaarsusest ebakorrapäraseks.

Pärast Trumpile pai tegemist võib "Tonight Show" juht vabalt olla ainus inimene, kes on mõlemale Ameerika presidendikandidaadile pai teha saanud, sest kui tal käis külas Hillary Clinton, siis sai Fallon ka naise soengule käe külge panna. "Juuksed on ehtsad!" tõdes ta toona.