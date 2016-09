Uurimise all on neli meest, keda kahtlustatakse naise hea nime rikkumises.

Kohalikud prokurörid avasid tema surma suhtes uurimise. Suitsiidi ajendiks olnud video oli selleks ajaks Facebookis, WhatsAppis ja mujal sotsiaalmeedias ringelnud juba üle aasta.

Kui video avaldati, kaotas Tiziana oma töö. Ta kolis Toscanasse ja alustas nime vahetamist, kuid õnnetu lugu jälitas teda.

"Sa filmid? Bravo!“ kostus Tiziana hääl videos ning sellest repliigist sai levinud netinali. Vähe sellest – need sõnad leidsid koha T-särkidel, nutitelefoniümbristel ja muudel esemetel.

Kohtus võitis Tiziana "õiguse olla unustatud“, mis andis korralduse video eemaldamiseks mitmesugustest veebikülgedest ja otsingusüsteemidest, sh Facebookist. Kohtuotsuse järgi pidi naine maksma kohtukuludeks 20 000 eurot, mida kohalik meedia on nimetanud "lõplikuks solvanguks“.

Itaalia on reageerinud Tiziana enesetapule šoki ja häbiga, vahendas BBC.

"Valitsusena ei saa me palju teha,“ kommenteeris juhtumit Itaalia peaminister Matteo Renzi. "See on peamiselt kultuurivõitlus, aga ka sotsiaalne ja poliitiline võitlus. Meie kohustus on püüda teha kõik, mis me saame… Vägivald naiste vastu ei ole väljajuurimatu nähtus,“ olid Itaalia valitsusjuhi sõnad.

Tiziana matuserongkäigust tegi Itaalia meedia otseülekande. Naist, kes soovis olla unustatud, mäletatakse nüüd kogu riigis.