Mick Peadaja avaldas sotsiaalmeedias suurepärase uudise - nimelt on ta välja andmas debüütalbumit "Hingake/Breathe". Samas teatab ta, et vajab oma järjekordse unistuse täitumisel "Hooandja" vahendusel ka teiste abi.

"Siiani on toetanud mind muusika- ja eluteel väga suur grupp inimesi ja olen nendele väga tänulik. Ka minu eelmine debüüt EP "Ärgake" sai tänu lahketele hooandjatele sündida. Nüüd on mul vaja Teie abi, et aitaksite minu järjekordsel unistusel Siin elumaailmas täituda."