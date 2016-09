GlucaGen 1 mg HypoKit’i kasutatakse raske hüpoglükeemia (madala veresuhkru) episoodide raviks diabeediga lastel ja täiskasvanutel, kes kasutavad insuliini. GlucaGen’i kasutatakse siis, kui diabeetik on minestanud (kaotanud teadvuse) väga madala veresuhkru tõttu. Seetõttu on oluline, et teil oleks olemas töökorras GlucaGen 1 mg HypoKit, mida saaks efektiivselt kasutada. Palun kontrollige oma GlucaGen 1 mg HypoKit partii numbrit ja tegutsege, nagu on soovitatud ülalpool.

Kuni uue Glucagen 1 mg HypoKit saamiseni tuleb hüpoglükeemia episoodide suhtes olla eriti valvas, minestamise korral tuleb kohe kutsuda kiirabi.

Kui Teil on GlucaGen 1 mg HypoKit, mille partii number ei ole ülalpool märgitud, siis ei ole põhjust muretsemiseks.