Kolmapäeva õhtuse Meistrite liiga Porto ning Kopenhaageni vahelise kohtumise ajal juhtus tribüünidel seik, kus noormees suures kaasaelamise hoos oma kaaslast käega lõi.

Videost võib näha, et tegemist on kodumeeskonna Porto fännidega ning mängida jäävad veel mõned sekundid. Ilmselgelt on frustreeriv, kui omad lemmikud ei suuda arvulises ülekaalus mängust võitu võtta.

Siiski, kui kirg jalgpalli vastu on nii suur, tuleks veidi ka valida kaaslasi, kellega staadionile minna. Igaljuhul esimeseks kohtinguks oleks see härra võinud mõne teise paiga valida. Vaata videost, mis täpsemalt juhtus: