Sel nädalal saabusid Kreekast Eestisse Euroopa rändekava alusel vastu võetud kolm sõjapõgenike perekonda. Peredele tulid vastu tugiisikud ja nad liikusid edasi oma uutesse kodudesse Tartus, Haapsalus ja Põlvas.

Kolmeliikmelises Süüria perekonnas on lisaks emale ja isale üks laps. Mees on arst, naine on töötanud apteegis ning mõlemad on vabatahtlikena aidanud teisi sõjapõgenikke. Lisaks oma emakeelele valdab mees inglise keelt, naine räägib algtasemel inglise ja prantsuse keelt.

Viieliikmelises Iraagi perekonnas on lisaks emale ja isale kolm last. Naisel on kõrgharidus bioloogias ja ta räägib lisaks emakeelele algtasemel ka inglise keelt. Mees on töötanud teenindussektoris.