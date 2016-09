Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik ehk Pelgulinna sünnitusmaja sai endale sünnitajat imiteeriva kõrgtehnoloogilise simulaatornuku, millega harjutatakse sünnitusabis ette tulevate kriitiliste olukordade lahendamist.

Victoria nime kandev simulaatornukk on hetkel uusim ja innovaatilisim omataoliste seas. Sellega harjutatakse tegutsemist näiteks sünnitusaegse ja -järgse verejooksu, õlgade peetuse ja erakorralise keisrilõike korral. Samal ajal on võimalik monitoorida simulaatornuku elulisi näitajaid ja loote südametoone, kasutades seejuures tõelisi meditsiiniseadmeid, nagu EKG-aparaat või vererõhumõõtja.

Pelgulinna sünnitusmaja lastearst ja simulatsioonikoolitaja dr Ervin Saik märkis, et Pelgulinna sünnitusmaja on esimene haigla Eestis, kel on nüüdsest olemas päris oma sünnitaja-simulaatornukk. „Patsientide ohutuse maksimaalseks tagamiseks on meile väga oluline, et sünnitusmaja personal osaleks regulaarselt elustamis- ja meeskonnatöökoolitustel. Uue simulaatornuku olemasolu võimaldab meil neid koolitusi varasemast veelgi paremini teha,“ lisas ta.