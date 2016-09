Peaminister Taavi Rõivas ei nõustu sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kolmapäeval avaldatud arvamusega, et riik võiks loobuda teise pensionisambasse panustamast.

Tsahkna tahab, et teise samba fondide tootlikkus suureneks. „Kui me ei suuda tootlikkust tõsta ja haldamiskulusid vähendada, peame küsima riigina, miks me anname aastas üle 200 miljoni maksumaksja raha välisfondide kätte ja midagi tagasi ei saa. Aga enne kui läheme süsteemi lammutama, soodustame konkurentsiolukorda ja vaatame, mis toimuma hakkab,” ütles ta.

„Teise pensionisamba süsteemi kaotamist ei ole laual,” kommenteeris Taavi Rõivas eilsel valitsuse pressikonverentsil. „Teist sammast on meil hädasti vaja, selle ärakaotamine ei ole kindlasti mõistlik.”