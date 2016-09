Tänu pikale kampaaniaperioodile on valijameestel kujunenud oma seisukohad ja lemmikud.Presidenti valiva valimiskogu 335 liiget peavad kokku saama juba homseks.

Peale 101 riigikogu liikme on eileõhtuse seisuga nimeliselt teada veel 132 valijameeste kogu liiget. Seega on praeguseks selged juba kaugelt üle poolte neist, kes hakkavad 24. septembril Estonia kontserdisaalis Eestile presidenti valima.

Eri presidendikandidaatide kampaaniakorraldajad on üldiselt ühel arvamusel, et erinevalt varasematest valimiskogusse jõudnud presidendivalimistest on seekord erakondadel valijameeste üle märksa vähem kontrolli.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.