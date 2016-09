Sotsiaalministeeriumi plaanil tõsta aastaks 2040 pensioniiga 70. eluaastani on jumet, sest seisame tööjõukriisi lävel, kuid kindlasti peame samal ajal senisest suuremat tähelepanu pöörama ka inimeste eluea pikendamisele ning töövõimekuse tõstmisele – vastasel juhul ei saa me pensioniea tõstmisest loodetud kasu.

Henry Auväärti sõnul ei ole Eesti siin mingiks erandiks. „Sama kriisi serval seisavad meiega koos mitmed suurriigid – koguni 87% maailma suurima majandusega riikidest jõuavad järgmise 15 aastaga tööjõupuudusesse, mistõttu ei tasu loota talentide sissevoolule,“ sõnas Henry Auväärt. „Inimesed, kes Eesti riiki edasi veavad, tuleb leida omade seast.“„Juba täna väidavad enam kui pooled (täpsemalt 55%) tööandjaist, et neil on vajalikke töötajaid puudu.

Aastaga on märkimisväärselt keerukamaks muutunud isegi lihttööliste otsingud neis valdkondades, kus hõivatute ning töökäte arv on suurim,“ lisas Henry Auväärt. „Seega peavad noored juba varakult mõistma, et suure tõenäosusega tuleb neil tööd teha märksa kauem kui nende vanematel.“

Henry Auväärt nentis, et pensioniea tõstmine sunnib tänaseid noori senisest enam nägema vaeva oma töövõimekuse säilitamisel. „Loodetavasti jõuab meditsiiniteadus piisavalt kiirelt areneda ja meie eluiga pikendada, enne kui töötegijate arv kriitilise piirini jõuab,“ lootis Henry Auväärt. „Eluiga kasvatamata saavad töökäed küll otsa kuid pelgalt pensioniea tõstmine seda ei lahenda.“

Omaette küsimus on Henry Auväärti sõnul veel see, et me tegelikult ei tea täna väga täpselt, millised ametikohad aastal 2040 töökäsi vajavad. „Võib täitsa juhtuda, et suurema osa tööst teevad ära robotid ning inimesel ongi vaid kontrollifunktsioon,“ tõi Henry Auväärt näite. „See tähendab, et inimese füüsilisel vanusel pole enam väga suurt rolli.“