Juubeliks ilmus Piret Verte koostatud, teatri kümmet viimast aastat hõlmav järg kroonikale "Sada aastat muusikalavastusi kavalehtedel". Nii on nüüd kaante vahel teatri kõik 110 hooaega.

I rõdu galeriis on avatud juubelinäitus "Ühest ilusast ajast...", mille on koostanud Jaak Jõekallas ja Riina Eerik. Näitus kõneleb Estonia teatri tegemistest aastatel 1913-1944.

Täna tähistab Estonia teater 110. sünnipäeva. Sünnipäevapidu peavad estoonlased koos teatri veteranidega – päeval on töötubades avatud meeleolukad kohvikud, õhtul toimub pidulik vastuvõtt Valges saalis ja üheskoos vaadatakse uue ooperi „Lendav hollandlane“ peaproovi.

Täna õhtul jõuab ETV2-s vaatajate ette kümneosaline seikluslik saatesari lastele „Georg Udukübara aaria“. Sarja stsenarist on Wimberg. Peaosalistena astuvad üles Anatoli Tafitšuk ja Jana-Liisa Johannson, kelle kehastuses seiklevad salapärases ja säravas teatrimajas härra Georg Udukübar ja preili Tahtejõud.

Udukübaral on kindel soov jõuda Estonia lavale ja esitada seal iseseisvalt selgeksõpitud aaria. Kas ta sinna jõuab, selgub sarja lõpus, Tahtejõust on talle aga keerulisel teekonnal suur abi. Lustlikus ja teatraalses loos teeb kaasa suur osa Estonia teatriperest. Sarja režissöör-lavastaja on Elo Selirand, produtsent Margus Saar.

Estonia teatri tegevusele pandi alus 1865. aastal, kui Tallinnas loodi laulu- ja mänguselts „Estonia“. Seltsi algatusel ja baasil alustas 1906. aastal tegevust professionaalne Teater Estonia, mis 1913. aastal kolis vastvalminud teatrimajja Estonia puiesteel.