Sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna sõnul tuleb Eestis tähelepanu pöörata kõigile demograafia probleemidele ning pensionisüsteem näitab kõige selgemalt ära, millised need probleemid on.

Tsahkna selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et analüüside kohaselt peaks aastal 2040 olema Eestis pensioniiga umbes 70. eluaasta juures, et oleks võimalik maksta enam-vähem samasuguseid pensioneid nagu täna, avaldas ERRi uudisportaal.

Ministri sõnul on tal hea meel, et olukorra üle tõsiselt arutatakse. "Täna oli valitsuskabinetis tõsine arutelu ja võeti põhimõttelised suunad, kus tunnistati, et, jah, see pensionisüsteem pole jätkusuutlik ja me peame tegema otsuse," sõnas ta.

"Kuu aja pärast otsustame pensionireformi üle ja just läbi nende otsuste, et me läheme vaatama, mis on oodatav keskmine eluiga, anname suurema paindlikkuse, et inimesed ise saaksid valida ja vaatame, et pensionid oleksid võrdsed," lisas ta.