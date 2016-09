Konkursile „Tervist edendava idee projekt“ ehk T.E.I.P on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima. Projekt peab puudutama mõnda tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine jms.

Eelmisel aastal tõi konkurss Tervise Arengu Instituuti 64 projekti. Projekte iseloomustas mitmekülgsus ning see, et paljudes projektides olid samaaegselt hõlmatud mitmed tervisevaldkonnad. Esile võib tuua, et mitmetes projektides kaasasid noored oma tegevustesse nii oma nooremaid koolikaaslasi kui terveid kogukondi.