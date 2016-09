Riigi ilmateenistuse andmeil tuleb nädalavahetus pigem jahedavõitu ja kohati võib sadada ka vihma.

Reede (16.09.) öösel riivab Eestit idapoolse madalrõhkkonna lohk ning kohati võib hoog vihma tulla. Päeval kandub põhjavoolus Eesti kohale jahe õhumass. Suuremat sadu ei tule, kuid pole välistatud üksik vihmahoog, suurem on vihmavõimalus Ida-Eestis (tõenäosus 25-50%).

Põhjakaare tuul on tugevam eelkõige põhjarannikul, puhanguid võib olla 14 m/s, pärastlõunal muutub ilm rahulikumaks. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 15, päeval 13 kuni 17 kraadi.



Nädalavahetusel tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala, laieneb üle Eesti ja selle serva mööda jätkub põhjakaarest külma õhu sissetung Eestisse. Laupäeval (17.09.) ja pühapäeval (18.09.) on ilm suuremal osal ikka sajuta. Pilvi on aga enam ja üksikud vihmahood välistatud pole (rannikul on saju tõenäosus kuni 25%).

Kirdetuul nõrgeneb ja pühapäevane ilm on rahulik. Õhutemperatuur langeb öösel 3 kuni 8, selgema taeva all maapinna lähedal 0 kraadini. Rannikul on sooja kuni 13, päeval tõuseb päikeselisemates paikades 15 kraadi ümbrusse.