Helme ja Repsi kampaanias on abiks riigikogulase kuluhüvitised.

Riigikogulased Mailis Reps ja Mart Helme on oma presidendikampaaniat rahastanud kuluhüvitiste arvelt. Helme ütleb, et rolle ei saa lahutada: "Et vasaku jalaga astun kui presidendikandidaat, parema jalaga kui riigikogulane? See oleks ju absurd!"

Augusti keskel saatis Eesti seakasvatajate liit meediaväljaannetele pressiteate, kus oli öeldud, et nemad ja põllumajandustootjate esindajad kohtuvad reede, 19. augusti õhtul EKRE presidendikandidaadi Mart Helmega, et arutada maaelu olukorra ja tuleviku üle.

Teates rõhutati mitu korda, et Helme on presidendikandidaat, tema riigikogulase staatust polnud mainitudki.