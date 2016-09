Eelmisel aastal kuulis ta aga kirjanduskonkursist BestSeller, kuhu saab anonüümselt raamatuid esitada. "Ütlesin Elole, et teeme ära," meenutab Einar. Kõik lood olid isal mapi vahel alles. Nüüd jäi üle vaid raamatule algus ja lõpp kirjutada. Ning oh seda üllatust, kui kirjanduskonkursilt lasteraamatute kategoorias kolmas koht nopiti.

Raamatu teebki omapäraseks see, et Elo tekstid on ära toodud nii, nagu ta need üheksa-aastasena ruudulistele paberilehtedele kirjutas. Kõrvalleheküljel on aga toimetatud versioon. Raamatule on lisatud ka tütre südamlikud kirjad emast lahus elavale isale.

Einar, kes on varem kaasa löönud raamatute "Kaika Laine inimesed" ja "Estonia inimesed" kirjutamisel, tunnistab üllatuslikult, et tema lasteraamatuid kirjutada ei oska.

"Kui Elo tekste poleks ees olnud, oleks see kohutavalt raske olnud. Väga raske on lapse silmade läbi näha," selgitab mees. "Mina ilukirjandust teha ei oska."

Elo, kes töötab Eesti Televisioonis "Aktuaalse kaamera" toimetajana ja hommikuprogrammi "Terevisioon" uudistediktorina, pole samuti viimasel ajal enam ilukirjanduslike tekstide kirjutamisega kokku puutunud.

"Eks minu inspiratsioon ja motivatsioon lähevad iga päev minu tööle. Kui ma seda tööd ei teeks, siis ma tahaks kindlasti midagi kirjutada," mõtiskleb Elo.

Elo lisab, et kuigi näiteks luuletused pole otseselt tema rida, on ta mitu korda mõelnud, et võiks mõne rea paberile panna.

"Ma võtaks kindlasti ainest enda või oma lähedaste elust," selgitab Elo, et tekste on lihtsam kirjutada kellegi kogemuste ja läbielatu põhjal.