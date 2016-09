1500 pornofilmis mänginud Rocco Siffredi tunnistab, et töö hakkas ohustama tema pereelu.

Rocco Siffredit (52) ei hüüta asjata Itaalia täkuks – üks maailma kuulsamaid pornonäitlejaid on mänginud üle 1500 filmis. Kuid mullu ameti maha pannud pornokunn tunnistab skandaalses värskes dokumentaalfilmis, et tema seksisõltuvus on ohustanud perekonnaelu: "See on nagu mingi saatan mu jalge vahel!"

Itaalia pornotäku ligi 30aastase karjääri jäädvustamine on Prantsuse dokumentalistide tandemi Thierry Demaiziere’ile ja Alban Teurlai’le kannapööre.

Mullu jõudis linale nende dokumentaalfilm Prantsuse koreograafist Benjamin Millepied’st – Hollywoodi näitlejanna Natalie Portmani abikaasast, kes jõudis lühikest aega olla Pariisi ooperimaja balletijuht. Kuid äsjasel Veneetsia festivalil suure kära saatel esilinastunud "Rocco" algab kaadriga Siffredi kurikuulsast meheaust.