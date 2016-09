"Rääkisime, et oleme Eesti Televisioonist. Ta tükk aega kuulas meid ja ütles siis: mis riik see on?" kirjeldas Marko Reikop üleeilses "Ringvaates", kuidas nad Anu Välbaga Berliinis Rose d’Ori teleauhindade galal Briti tippkoomiku John Cleese’iga tutvust sobitasid. "Mõtlesime, et vaat kui imelik, aga võib-olla ta tõesti ei tea Eestit."

Reikop meenutas, et nad asusid õhinal seletama, kus Eesti täpselt asub. "Siis saime aru, et Cleese tõmbas meid haneks. Ta teadis vägagi, kus ja mis Eesti on."

Saatejuhid Marko Reikop ja Anu Välba ning ETV meelelahutussaadete toimetuse juhataja Mart Normet käisid nädala algul Euroopa rahvusringhäälingute saateid tutvustaval seminaril ideid kogumas ja osalesid ka teisipäeva õhtul telemeelelahutusauhindade galal Rose d’Or (prantsuse k Kuldne Roos).

Monty Pythoni huumorikollektiivi üks asutajaid John Cleese pälvis seal elutööpreemia.