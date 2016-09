"Mul on kaks väga erinevat lahutuskogemust. Esimene abielu lahutati ligi 20 aastat tagasi ja võtab palju aastaid, kui hakkad päriselt aru saama, mis juhtus. Minu teine abielu lahutati aasta tagasi – see oli õudne kogemus, mida ma mitte kellelgi läbi elada ei soovita," rääkis Evelin Ilves enda jutusaate teise osa sissejuhatuseks, viidates abieludele Karli Lamboti ja Toomas Hendrik Ilvesega. Evelini meenutas aastat 1997, kui ta oli käinud juba paar korda Toomasega väljas, kui neid oldi koos nähtud: "Minu südametunnistus hakkas piinama. Olime Karliga kokku leppinud, et ükskõik mis ei juhtuks, oleme ausad teineteise vastu." Nii kutsuski tulevane presidendiproua enda abikaasa restorani, et südant puistata. Kui siis süda rindu võeti, teatas Karli enne, kui Evelin jõudis suu avada, et tal on keegi teine. "Mul ei olnud mõtetki, et abikaasa võib mind nii maha jätta. Kuidas sa võisid mind niimoodi maha jätta," küsis Evelin läbi naeru.

Sõprade jaoks tundusid Evelin ja Karli ideaalse paarina ning ka Karli tunnistab, et kuigi oldi noored, osati mõistuspäraselt vaeva näha, et kooselust midagi välja tuleks. Vahepeal otsustati suhtes ka aastaks aeg maha võtta, ent juba varsti oldi taas koos.

"Veetsime koos aega, püüdsime ja leidsime aega teineteise jaoks. Mina käisin tööl pühendunult, sina käisid tööl, aega jäi vähemaks," rääkis Karli hetkest, mil suhe jahedamaks muutus. Peamiseks põhjuseks peab ta ikkagi Evelini toonast ametiautot. "Auto on hea koht, kus mees ja naine kokku surutakse, nad saavad aja võtta. Evelin sai töökohast ametiauto ja kui esimest korda, kui seda nägin, oli paha tunne. See tähendas, et ühist aega oli vähem," meenutas Karli, et see oli osaline põhjus, miks kõik lõppes nii, nagu lõppes. Ühtlasi käis paar ka aina vähem koos erinevatel üritustel. Karli sõnul meeldis ja meeldib Evelinile siiani seltskonnas olla ja suhelda, ent tema on pigem vaiksemat tüüpi. "Käisime aina vähem ja vähem koos. Et ühel hetkel tegidki mingi otsuse, et sulle ei meeldi seltskonnas käia. Ma mäletan, et käisin üksinda," lisas Evelin. Karli sõnul toimus kõik õnneks kiiresti ning paralleelelu ei elatud, mistõttu suudeti teineteise suhtes ka sõbralikuks jääda.