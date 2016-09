Lasnamäe kanali betoontrepil lokkaval odrapõllul hakkavad järgmisel nädalal välkuma sirbid ja vihisema vikatid. Viljasaagiga on mitu plaani: uurida õhusaastet, teha ehteid ja jagada pealtvaatajatele. Kevadel Laagna teele Pallasti silla juurde betoontrepile rajatud põllu kui kunstilise installatsiooni eestvedajad on Eesti kunstiakadeemia magistrandid Andrea Tamm ja Ann Press, kes soovisid juhtida tähelepanu Tallinna poolikule linnaruumile. "Saak on uskumatult hea, sest vili kasvab ju betoontrepi peal ja mulda on minimaalselt, ainult 15 sentimeetrit. Kuid ilm on meid soosinud," rõõmustab Andrea Tamm.

Viljakoristusega on kavas alustada järgmisel neljapäeval kell pool seitse õhtul ja pidada ühtlasi lõikuspidu. Kuna oder kasvab trepil, siis plaanitakse seda koristada vana Eesti kombe kohaselt, sirbi ja vikatiga.

Tamme sõnul võib iga soovija viljasaagist oma osa saada. "Ootame kõiki huvilisi lõikust vaatama ja võimaluse korral õpetame soovijatele traditsioonilist lõikusviisi. Osa saagist on mõeldud hooandjatele, kes tegid annetusi meie Hooandja projektile. Neid ootame oma vihkusid ise kokku köitma, aga jagame vilja hea meelega ka pealtvaatajatele," kinnitab ta. Kasutusvõimalusi on teisigi, näiteks Eesti ehtekunstnik teeb odrapeadest kõrvarõngaid. Osa viljast on leidnud tee laborisse, teab Tamm. "Noormees Tallinna ülikoolist teeb vilja põhjal oma kraaditööd ja uurib saastatust Lasnamäe kanalis. Tulemused peaksid kajastama õhu saastatust nii madalamal kui ka kõrgemal, tänu sellele, et vili on külvatud mitmele tasandile." Küsimuse peale, kuidas rahvas on projekti vastu võtnud, jagub Tammel ainult kiidusõnu.