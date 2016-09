Ametiühingujuhtide sõnul on juba praegu inimeste tegelik tööturult väljumise vanus neli aastat madalam kui ametlik pensioniiga . "See tähendab tuhandeid ja tuhandeid sissetulekuga kimpus olevaid pensionieelikuid," ütles ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson .

Pensioniea tõstmise kava on pannud praegused töötegijad muretsema: kas nad peavad jääma tööpostile, kuni neid sealt ära kantakse, jalad ees? Mitu ametiühinguorganisatsiooni tegi neljapäeval peaministrile ühisavalduse, kus nõutakse viivitamatult kolmepoolsete läbirääkimiste alustamist pensionireformi küsimuses.

Ametiühingud on seisukohal, et pensionireformi, elukestva õppe reformi ja töötervishoiu- ja ohutuse reformi tuleks käsitleda koos, kuna need täiendavad ja tasakaalustavad üksteist.