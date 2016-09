Päris palju on neid, kes kinnitavad, et sügisel kuluvad pikad mõnusad vanniõhtud eriti ära, sest need aitavad ülemineku suvest kõledasse sügisesse lihtsamaks muuta. Muidugi on nende vannituba ka tõeliselt hubane paik. Ehk tasuks teistelgi proovida?

Kes pole pidanud vannituba siiani kuigi oluliseks paigaks, sel ei maksa esimese asjana hakata küünlaid ja vannivahtu kokku ostma – vannifännid kinnitavad, et alustuseks tasub välja otsida koristusvahendid.

Küüri vannituba piinlikult puhtaks!

Spaahõngu loomiseks on vanniserval süüdatud küünlast vähe kasu, kui kõik ei sära-läigi laitmatult. Lähemalt tasub uurida vuugivahesid, kuhu koguneb kergesti tolmu ja mustust. Et vannituba on soe ja suhteliselt niiske koht, võib neisse vahedesse kergesti tekkida ka hallitus.