Lapsepõlvesõbrannad, näitleja Piret Kalda ja grimeerija Anu Konze, parvetasid plikadena vundamendiaukudes ja tegid koolist poppi.

Linnateatri näitleja Piret Kalda ja vanemgrimeerija Anu Konze on 1. klassist peale lahutamatud sõbrannad. Tartus teineteisest paari tänava kaugusel elades oli neil ühine koolitee ja koos veetsid nad ka vaba aja. Ühiselt tehti koerustükkegi. "Tihtipeale lõppes kool meil sellega, et jõudsin hommikul Anu juurde, me ei rääkinud ühtegi sõna, vaatasime vaid üks­teisele otsa: selge, täna kooli ei lähe!" lagistab Piret keskkooliaega meenutades naerda.

Piret Kalda ja Anu Konze on töötanud samas teatrimajas üle 20 aasta, kuid tänavu 50. sünnipäeva tähistanud naiste sõprus ulatub 43 aasta taha. Nad õppisid Tartu 5. keskkoolis (praeguses Tamme gümnaasiumis) koos kõik 11 kooliaastat.

"Pinginaabritena ei saanud me koos istuda, siis olnuks õppimine null," märgib Piret. "Vajasime mõlemad vaimset juhti," selgitab Anu.