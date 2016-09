9 fotot

43 AASTAT SÕPRUST: ­Kooliaegsetel ­sõbrannadel ja ­kauastel Linnateatri kolleegidel on neli kuud vanusevahet: ­Piret tähistas 50. ­sünnipäeva 4. veebruaril, Anu 1. juunil. Naiste pea kohal on maal, millel Piret on kujutanud ennast, Anu ja nende kolleegist sõbrannat Anne Reemanni. (Tiina Kõrtsini)