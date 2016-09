Raske on meenutada päeva, millal Eesti meeste võrkpallikoondis oli viimati nii liimist lahti nagu eile, kui Rumeenias Craiovas alanud 2017. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril kaotati Tšehhile kuivalt 0:3 (20, 19, 14).

Loomulikult on Tšehhi võistkond tugev, ent niisugust keretäit ei oleks isegi kõige suuremad pessimistid oodanud. „Tšehhi mängis nii, nagu ta on kogu suve mänginud,“ rääkis Eesti koondise treener Rainer Vassiljev Õhtulehele. „Üllatav oli hoopis see, milline meie mäng välja nägi – see polnud meie nägu.“

Õigupoolest ei klappinud mitte miski: eksiti servi vastuvõtul, kuid päris konarlik oli ka rünnak. Eesti tegi rünnakul 24 viga: 14 korda löödi blokki ja 10 korda auti, Tšehhil kogunes vaid üheksa viga (vastavalt kuus ja kolm).