Viini Riigiooperis haigestus juunis tehniline töötaja tuberkuloosi, vahendab Kronen Zeitung.

Ta on siiani arstide hoole all. Tuberkuloos levib piisknakkuse kaudu ja kahjustab tavaliselt kopse. Kuna haiguse peiteaeg ulatub kuni 12 nädalani, siis valitseb Viini Riigiooperis praegu tõsine hirm.

Sajad töötajad elavad kurjakuulutavas ootuses, sest mine tea, äkki ollakse nakatunud. Samuti on võimalik, et nakkusekandjad suhtlevad tervete inimestega, teadmata, et on juba teistele ohtlikud.

Viini Riigiooperi esindaja kinnitas ajalehele Kronen Zeitung, et olukord on kontrolli all. Leht ei välista, et osa inimesi peab laskma kopse röntgeniga kontrollida.