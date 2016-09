Laupäeval tähistab 70. sünnipäeva telemees ja poliitik Heimar Lenk, keda "Seitsmesed" üllatasid isikupärase tordiga tema uues Põlva kodus, kus nüüd on Heimaril ka oma koduhaldjas – abikaasa Helle Virt.

Helle tõdes, et tema abikaasa ei näe sugugi 70-aastane välja, vaid pigem oleks ta nagu helgetes 50ndates. "Hingelt veel 30 võib-olla," lisas naine.

Kui "Seitsmeste" ajakirjanik kiitis, et juubilari kodu on puhas ja ilus, vastas too: "Ma olen Neitsi tähtkujust, ma nõuan seda." Abikaasa Helle ütles aga, et nende Põlva kodus on püksid tema jalas!

