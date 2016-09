Eesti käsipallimeistrivõistluste teises voorus said HC Kehra Viimsi lihtsad võidud.



Eelmise hooaja pronksimeeskonna Kehra ja debütandi Tallase duellis oli intrigeeriv asjaolu see, et viimaste peatreeneritoolil istus põline Kehra treener Jüri Lepp. Kehra pani oma paremuse siiski maksma juba avapoolajal, mis võideti 18:10. Teine poolaeg mängiti viiki ja Kehra võidunumbrid olid lõpuks 28:20.



Kehra edukaim oli 6 väravat visanud Dmytro Jankovski. Antti Rogenbaum ja Kaspar Lees lisasid 4 väravad. Jaan Kauge, Marko Slastinovski ja Viktor Skrypaki arvele jäi 3 väravat. Tallase poolel viskas Markus Viitkar 7 ja Risto Kiil 5 väravat.



Viimsi oli Tapast võõrsil üle 37:24 (19:10). Viimsi poolel viskasid koguni 10 väravat Rail Ageni ja Robin Oberg. Gert Trofimov ja Ailar Puhasmets vastasid Tapa poolel viie väravaga.



Liigatabelis on Kehral ja Viimsil 4 punkti. Viljandil ja ühe mängu vähem pidanud Põlva Servitil on 2 punkti. Tallas, Aruküla ja Tapa pole punktiarvet avanud.