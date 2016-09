Eesti (jalgpalli) vaatevinklist on konkreetsest pallilahingust hoopis olulisemad kaks aspekti. Esiteks, tol üritusel on meeletu turunduspotentsiaal. Kohtumise telepilti vahendavad üle 200 riigi ning tänavu Trondheimis toimunud matši Reali ja Sevilla vahel jälgis jalgpalliliidu teatel otseülekande vahendusel ligi 50 miljonit inimest. Võrdluseks, samasse suurusjärku jäid ka juuli keskel Lõuna-Eestis toimunud Rally Estonia vaatajanumbrid.

Teiseks, too kohtumine ajendas valitsust tänavusest riigieelarvest eraldama viis miljonit eurot 2001. aastal avatud Lilleküla staadioni lõplikuks valmisehitamiseks, millega kaasneb muuhulgas istekohtade arvu tõus 10 000 pealt 15 000ni. Ehitustööd algavad jalgpalliliidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnutsi oktoobris pärast rahvuskoondise MM-valikmänge (7. ja 10. kuupäev) ning lõppevad hiljemalt 2018. aasta alguses.

Lilleküla staadion on 15 aasta jooksul näinud mitmeid tippkoondiseid, ent mitte klubijalgpalli säravaid tähti. (LAURA OKS)

Täpne algusdaatum pole veel paigas, sest ehituslepingult puuduvad allkirjad. Küll aga ei pea samal staadionil kodumänge pidava FC Flora fännid tolle teate pärast muretsema. Esimesed ehitustööd ei takista nende lemmikul hooaega kenasti Lillekülas lõpetamast.

Aasta aja eest tulnud teade nimetatud rahasüstist algatas avalikkuses terava diskussiooni, kust jäi kõlama nurin stiilis, miks on vaja kulutada nõnda suur summa ühe 90minutilise jalgpallimängu peale.

Alaliidu president Aivar Pohlak julges eile Õhtulehele väita, et avalikus ruumis tekitaud rahulolematus tol teemal oli kunstlik. "Seda tõestab fakt, et kui mõni aeg tagasi teatati 7 miljoni euro eraldamisest Kalevi staadioni renoveerimiseks, ei järgnenud sellele avalikkuses vähimatki reaktsiooni. Igal riigil peab olema esindusstaadion ja olukorras, kus jalgpall on staadioni tema praeguse valmiduseni viinud omavahendite arvelt, on õiglane finantseerida projekti lõppfaas riigi poolt," lausus Pohlak skeptikutele.

"Rõhutan, et tegemist ei ole mitte staadioni laiendamise, vaid projektijärgse valmisehitamisega. Lisaks toob kõnealune mäng riigile UEFA poolt mängu korraldamiseks tehtavate kulude ja fännide kaudu sisse sarnase summa. Ehk siis võib öelda, et see mäng annab riigile staadioni valmisehitamiseks vajaliku raha. Lisaks tekib läbi suurema mahutavuse olukord, kus seni väljamüüdud Eesti koondise mängudele pääseb rohkem inimesi. 15 000 on Eesti oludes rahvusstaadioni mõistlik mahutavus."

Lilleküla staadioni ehitus aastal 2001. (JAREK JÕEPERA)

Vabariigi juubel sai määravaks

Täpne vutiturismist saadav tulu ehk Tallinna reisivate fännide arv sõltub mõistagi sellest, kes on need võistkonnad, kes lõpuks tolles matšis platsile sammuvad. Ent UEFA prognooside kohaselt võivad jalgpallisõbrad jätta Eestisse majutuse, toitlustuse jms kaudu kuni viis miljonit eurot ehk täpselt sama summa, mille valitsus staadioni tarbeks eraldas. Lisaks tasub märkida, et mängu korraldusega seotud kulud (1-1,5 miljonit eurot) katab täielikult UEFA.

Kuidas üldse õnnestus jalgpalliliidul too mäng Eestisse tuua? Kogu protsess kestis Pohlaku sõnul umbes kaks ja pool aastat. "Kevadel 2015 esitasime ametliku taotluse, sellele eelnes aastajagu meie võimaluste selgitamist nii mängu korraldusõiguse kui staadioni nõuetele vastavusse viimise ja valmisehitamise poole pealt," selgitas Pohlak.

"UEFA praktika on seni olnud nii-öelda läbirääkimistega konkursside korraldamine, sest vastasel juhul toimuksid kõik finaalid vaid suurimatel staadionitel ja seetõttu ma ei tea, kes algselt meiega sama võistlust korraldada soovisid. Meie kasuks kõneles just 2018. aasta valguses fakt, et soovisime saada mängu Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks."

Kümme eelmist UEFA superkarikafinaali

2016, Trondheimis Madridi Real – Sevilla 3:2 (la)

2015, Tbilisis Barcelona – Sevilla 5:4 (la)

2014, Cardiffis Madridi Real – Sevilla 2:0

2013, Prahas Müncheni Bayern – Chelsea 2:2 (pen 5:4)

2012, Monacos Madridi Atletico – Chelsea 4:1

2011, Monacos Barcelona – Porto 2:0

2010, Monacos Madridi Atletico – Milano Inter 2:0

2009, Monacos Barcelona – Donetski Šahtjor 1:0 (la)

2008, Monacos Peterburi Zeniit – Manchester United 2:1

2007, Monacos AC Milan – Sevilla 3:1

VÕIDUMEHED: Eelmise UEFA superkarika viis enda auhinnakappi Madridi Real. (Reuters / Scanpix)

Lilleküla staadionile eraldatud raha kasutamine:

Põhjatribüüni katus – 1 miljon

0 korruse otsatribüünid – 0,5 miljonit

Lõunatribüüni fassaadhoone – 0,9 miljonit

VIP tribüüni tööd – 25 000 eurot

Territooriumi aiaga piiiramine – 25 000 eurot

5. korruse tribüünid – 1,6 miljonit

4. ja 5. korruse ülekatmine spetsiaalse epoksiidvaigust materjalidega – 0,25 miljonit

Staadioni kapitaalremont ja lõplik valmimine – 1 miljon