KAALUD (22.9-23.10)

Kaaludel, just nagu nimigi ütleb, kipub raskusi olema otsustusvõimega – tihti kalduvad nad äärmusest äärmusse, ent kõige selle juures jäävad alati südamlikuks ja õiglaseks. Seltskonnas on Kaalud hinnatud kaaslased, kes suudavad meeleolu lihtsa ja lõbusa huumoriga ülal hoida. Õnnekiviks peetakse Kaalude puhul opaali, ent kasu toovad ka mäekristall ja turmaliin.

Kui valid kristalli sisetunde või omaduste järgi, ei pea tegelikult otseselt järgima, kas see sobib ka sinu tähemärgiga − vastunäidustusi siin ei ole, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

Juhul kui aga leiad, et soovid kindlasti valida kristalli just enda tähemärgile vastavalt, toome siinkohal välja sobivad kristallid.

Kaalude tähtkujus sündinud naised paistavad silma naiselikkusega, kuid võivad samas olla ka kapriissed. Kaaslastelt ootavad nad sagedasi komplimente ning hellitusi. Mõlema soo esindajaid on õnnistatud kunstimeelega, mistõttu võivad ilmneda boheemlaslikud jooned. Üksindus on Kaaludele vastumeelt ning nad eelistavad iga kell teiste inimeste seltskonda.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Maasika kvarts (Vaata lähemalt SIIT) – südamekeskuse kivi kannab endas kvartsi kõiki võimsaid tervendavaid omadusi. Aitab viia tasakaalu emotsioonid, psüühika ja peenenergiakehad, aidates tunda end rahulikuna ja kindlalt.

Maasika kvarts aitab suurendada armastust, võimendada romantikat, leida oma ellu uut partnerit ja armastavat suhet. Aitab häälestuda hingesugulase ligitõmbamisele ja tasakaalustada oma partnersuhte karmat. On väga hea suhete tervendamiseks.

Roosa opaal (Vaata lähemalt SIIT) – südamekeskuse kristall, toetades südames elamist, südames olevate teemade ja tunnete tervendamist. Võta kivi appi, kui vajad abi vanade mälestuste lahendamisel ja vabastamisel, toimetab su tunnetega õrnalt ja kaastundlikult.

Aitab muuta inimese tema tegudes sõbralikuks, südamlikuks ja suhtlemisel avatuks. Suhetes tugevdab lojaalsust, truudust ja ustavust. Toob õnne ja armastust, tugevdab armastust ja kirge, ka erootilisi tundeid. Toetab positiivsete tunnete avaldumist ja vabastab südames olevatest takistustest, mis ei lase armastusel vabalt voolata.

Lepidoliit (Vaata lähemalt SIIT) – tasakaalustab ja vabastab emotsioone, nagu viha, ärevus, mure, ükskõiksus ja pinge. Kuna sisaldab liitiumi, siis loodusliku rahusti ehk antidepressandina leevendab paanikahooge, närvilisust, masendust, unetust või stressi, aidates neist vabaneda ning tuues tagasi rõõmu ja hea une.

Südamekeskuse kivina tervendab ja avab sinu südant. On sillaks mõtete ja tunnete vahel, aidates teha südamest tulenevaid otsuseid. Universaalse valgusenergia vahendajana häälestab sind hea õnne ligitõmbamisele.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Päikesekivi (Vaata lähemalt SIIT) – positiivse ja kaitsva kivina aitab tunda end tugeva, enesekindla ja edukana mis tahes situatsioonis. Meenutab sulle, et igas olukorras on alati väljapääs.

Võimsa manifesteerimiskivina aitab täituda soovidel, eelkõige nendel, mis kõrgemaks hüveks. Tõmbab ligi küllust, sealhulgas ka rahalist. Suurendab tahet, loovust ja avanemist uutele ideedele.

Serpentiin (Vaata lähemalt SIIT) – aitab leida sisemise rahu, tasakaalustada meeleolusid ja enesele andestada. Toob õnne ja harmooniat, pikendades seeläbi eluiga. Aitab ligi meelitada küllust ja seda ka materiaalsel tasandil.

Toetab häid, harmoonilisi suhteid perekonnas ja tööl. Lõpmatuse kivina aitab saada kontakti inglite juhatusega ja mõista paremini enda tegelikku olemust. Toetab sind ka reisimisel.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Küaniit (Vaata lähemalt SIIT) – on võimas tervendaja, kui kivi võimuses on joondades hetkega energiakeskused ja peenkehad, puhastada blokeeringutest energiakanalid ja meridiaanid, et energia liiguks vabalt ja ühtlaselt. Sinu osaks on hoida oma meel puhtana, et loodud energeetiline potentsiaal püsiks.

Taastab füüsilise keha jõu ja elundite eluenergia chi. Samuti võimendab teiste kristallide energiaid. Legendid räägivad, et küaniiti kasutati meisterlikul tasemel Atlantise ajastul, aidates taasmeenutada ja äratada meie iidseid teadmisi ning avada kausaalkeskust kukla tagaküljel, mis on ukseks meie eelmistesse eludesse. Seeläbi aitab sul tasakaalustada karmat siin elus – ei ole halba ega head, on tasakaal ja sellest tulenev tarkus.

Turmaliin (Vaata lähemalt SIIT) – suurendab vitaalsust, hajutab pingeid ja stressi. Seeläbi soodustab olukordade rahulikku vaatlemist ja häälestumist positiivsele suhtlusele. Aitab eemaldada kehast energiablokeeringud ja muundada negatiivse energia kõrgemaks sageduseks.

Ülihea mentaalse tervendajana tasakaalustab paremat ja vasakut ajupoolkera. Laseb sul paremini näha oma negatiivseid mõttemustreid, et saaksid need muuta toetavateks ja positiivseteks. See teebki turmaliinist õnnelikkuse kivi.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Aventuriin oranž (Vaata lähemalt SIIT) – kivi energia on puhastav ja jahe, kuid mõjub pehmelt ja õrnalt. Lahustab negatiivseid energiad enne, kui need jõuavad sinu teadvustasandile. Toob sisemist rahu, tasakaalustab meeleseisundit ja leevendab närvipinget.

On toeks, kui tunned emotsionaalset pinget, ärritust või viha, aidates sinusse tuua rahu ja heaolutunnet. Tugevdab otsustusvõimet, julgustades vastu võtma otsuseid ja leidma lahendusi keerulistes olukordades. Kivi energiad sobivad hästi ka lastele ja teismelistele, sest aitab neis luua emotsionaalset stabiilsust.

Kunstiit (Vaata lähemalt SIIT) – õnnistab sind hea õnnega. Sümboliseerib puhtust ja sündi. On rahustava ja lõõgastava mõjuga, vabastades närvipingeid, lihaspingeid ja ärevust. Lahustab hirme.

Kivi pehmed energiad vibreerivad tugevalt südametasandil, avades sind vastu võtma armastust tema erinevates vormides. Eemaldab südameteemadega seotud energiablokeeringuid, avades sind rõõmule ja rahulolule.

SKORPION (23.10-21.11)

Müstiline, keeva siseelu ja sügavate emotsioonidega Skorpionid on enamasti vaatlejad, kes tegutsevad ja tõmbavad su enda haardesse siis, kui seda kõige vähem ootad. Nad on otsekohesed ja ausad ning kipuvad kõike üle analüüsima. Eluteel aitavad Skorpione enim obsidiaan, rubiin ja malahhiit.

Kuigi Skorpionid võivad esmapilgul tunduda külmad ja kalgid, keeb näiliselt rahuliku pealispinna all emotsioonide kokteil, mida nad lasevad näha vähestel. Tõeline loomus ilmneb sageli alles siis, kui Skorpion vihastab – ta on meelde jätnud kõik, mida oled valesti teinud ning mainib seda kindlasti. Nii mehed kui naised võivad raske elusaatuse korral kalduda melanhoolsusele, ent kui elu neid hästi kohtleb, on tegu positiivselt võimukate inimestega, kel õnnestuvad kõik ettevõtmised.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Kuukivi (Vaata lähemalt SIIT) – lubab paremini teadvustada tundeid ja tasakaalustada emotsioone. Aitab leida endast varjatud tõe ning tuua valgusse tagasi osakesed, mida oled unustanud. Kuukivi peetakse naiselikkuse ja õnne sümboliks – aitab sul olla kontaktis oma naiseliku poolega.

On tuntud ka kui armastajate kivi, aidates avada südame armastuse vastuvõtmiseks ja võimendada armastustunnet. Toob edu armastuses ja toetab inimestevahelist armastavat suhtlemist. Vajadusel lepitab armunute tülid, suurendades naiste veetlust ja kutsudes seeläbi armastajaid üksteisele lähemale.

Rodokrosiit (Vaata lähemalt SIIT) – võimas südamekeskuse ja armastusekivi, edastades õrnasid armastusevibratsioone. Julgustab sind iseennast armastama ja hindama. Avab sinu südame ja aitab su tõelistel tunnetel välja pääseda, et suudaksid neid paremini teistele näidata.

Aitab teha muutusi sinu armuelus väga lühikese ajaga sulle soovitud suunas - võtmesõnaks on muutmine ja muutumine. Aitab sind ka õige partneri otsingul ja armastuse ligimeelitamisel.

Unakiit (Vaata lähemalt SIIT) – tõeliselt hea emotsionaalkeha tervendaja, vabastades sind õrnalt südames olevatest valusatest tunnetest, armukadedusest, enesehaletsusest ja alaväärsustundest. Suurendan headust, kaastunnet, armastust teiste ja iseenda vastu.

Harmoniseerib suhteid nii partnerite vahel, kui ka sõprade ja kolleegide vahelisi suhteid. Aitab näha elu ilusat poolt, tõsta meeleolu ja olla optimistlikum tuleviku osas. Aitab naisi rasedusperioodil oma beebiga suhtlemisel ja hoida mõlemaid turvalisuse- ja kaitstuse tundes.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Tsitriin (Vaata lähemalt SIIT) – võimsa manifesteerimise kivina õpetab sulle, kuidas meelitada oma ellu küllust, jõukust, edu ja kõike muud head. Julgustab elama elu täisväärtuslikult ja ennast väärtustades. Kivi teatakse kui kaupmeestele ja äritegevusele õnnetoovat kivi, sest võimendab kordaminekuid ja edu äris.

Kui tunned end läbipõlenuna, asjad on väljunud kontrolli alt või ei vea sul rahaasjades, siis häälestavad kivi energiad sind enesekindlusele, tõstavad enesehinnangut ja parandavad motivatsiooni. Julgustab sind ennast väljendama, aidates sõnastada oma mõtteid ja tundeid. Aitab suhtuda asjadesse positiivselt ja olema kriitika suhtes vähem tundlik.

Oliviin (Vaata lähemalt SIIT) – sobib hästi inimestele, kes tunnevad end "läbipõlenuna", sest kivi värskendav roheline jõud taastab keha ja kiirendab eluenergia liikumist. Kiviga koos on kergem üle saada elumuutustest, kohaneda uute olukordadega ja avaneda soovitud tulevikusihtidele.

On üks parimaid kristalle manifesteerimiseks ja soovidele jõu andmiseks. Suurendab su elus küllust, heaolu, armastust ja rõõmu. Kui vajad, et rahaenergia voolaks paremini, siis võta kivi endale appi.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Lumehelbe obsidiaan (Vaata lähemalt SIIT) – on abiks muutuste tegemisel oma elus, et saaksid õrnalt vabaneda neist kinnistunud mustritest oma kehas ja meeles, mis takistavad edasiliikumist. Kivi tugevatele energiatele pole piire ja piiranguid, seepärast aitab halastamatult pinnale tõusta kõigil sinus olevatel vigadel ja puudustel, näidates sulle ennast justkui peegelpildis.

Kivist on palju kasu, kui oled muutunud iseenda kõige suuremaks "vaenlaseks", kes ei luba teha elus muudatusi. Mõjub tervendavalt ka ennasthävitavatele käitusmustritele ja igasugustele sõltuvustele: suitsetamine, liigsöömine, alkoholism jt.

Suitskvarts (Vaata lähemalt SIIT) – vabastab hirme sügavast alateadvusest, ka hirmu ebaõnnestumise ees, mistõttu aitab su soovidel ja unistustel paremini manifesteeruda, kui sa neisse või endasse mingil põhjusel ei taha uskuda.

Tervenduskivina aitab eemaldada peenkehadest negatiivsed energiad, luua tugeva maanduse ja samamoodi maandada ka tervendajat ennast ning hoida kaitstuna negatiivsete energiatega töötamisel. Aitab vabaneda halbadest sõltuvustest, näiteks suitsetamisest loobumisel. Samuti leevendab kiiritus- või ultrahelikiirguse kahjulikke mõjusid kehale, organitele ja rakkudele.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Ahhaat (Vaata lähemalt SIIT) – suurendab julgust, headust ja rahuseisundit. Aitan mõista ja aktsepteerida emotsioone ning annab jõudu ja vastupidavust, et julgelt vaadata tulevikku. On väga hea stabiilsuse looja, stressi leevendaja ja pingete maandaja, tõkestades energia väljavoolu.

Soodustab eneseusalduse taastumist ja tugevdan südant. Aitab omaks võtta enda tõelist olemust ja annan julgust väljendada oma tõde. Kivi pehmed energiad on väga sobivad lastele, rasedatele ja imetavatele emadele.

