Tippsportlasena tuli kettaheitjal Märt Israelil palju mööda maailma rännata ja nii mõnigi kord pakkus elu talle värvikaid seiklusi.

2010. aastal sõitis Israel Hengelosse võistlema. "Sinna oli otselend ja andsin kõik asjad ära. Kohale jõudes selgus, et pagas ei tulnudki kohale. Pidin varustuse kokku laenama. Heitesussid sain Nike’i kontorist, aga need olid tuttuued ja ebamugavad. Elasin ühes toas ungarlase Zoltan Kövagoga, tema laenas kileka. Võistluse ajal sadas vihma ja oli jahe. Mäletan, et austerlane oli jopega, mina võdistasin õlgu.“

Ükskord hakkas Israel pärast laagrit San Diegost koju sõitma, kui helistas mänedžer Aivar Karotamm ja ütles, et kahe päeva pärast on Senegalis võistlus. "Tulin esmalt Eestisse ja siit sõitsin kohe edasi Senegali. Lõpuks olin nii väsinud ja tüdinenud, et ei tahtnud lennukiistmeid nähagi.“

Teinekord reisis Israel Rootsist Taani kaudu Hispaaniasse võistlema. Esmalt tuli jõuda Kopenhaagenisse. Ta läks juba õhtul Helsingborgis rongi peale, sest väljalend oli järgmisel hommikul kell seitse. Paraku sõitis ta algul vales suunas. Pärast vea märkamist tuli teekonda jätkata praamiga, rongid enam ei liikunud. Lennujaama jõudis Israel 15 minutit enne värava sulgemist, kuid teda oodati ja nii õnnestus õhulaevani jõuda kaheksa minutiga. "Polnud aega suurt kottigi ära anda. Seal olid kettad ja muu varustus, läksin 25kilose kotiga otsejoones lennukisse.“