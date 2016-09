Viie suve tagusel MMil neljandaks tulnud kettaheitja Märt Israel tegi enne 33. sünnipäeva tippspordiga lõpparve ja käib usinalt tööl. "Mul ei jäänud midagi kripeldama,“ ütleb ta karjääri kokku võttes. "Süümepiinu ega kurbust pole. Kõige hullem on see, kui hakkad kuskil laua taga rääkima, et ma oleks võinud...“

Tiitlivõistluste tulemuste põhjal oli Israeli säravaim aasta 2011, kui ta võitis Hiinas toimunud universiaadil kulla ja sekkus MMilgi medaliheitlusse, saades Lõuna-Koreas neljanda koha. Samal kevadel oli Karksi-Nuiast pärit kergejõustiklane püstitanud siiani kehtiva isikliku rekordi 66.98, mis andis maailma hooaja edetabelis 12. koha.

"Ma ise pean oma parimaks 2010. aastat,“ räägib Israel. "Siis heitsin viiel võistlusel järjest 65–66 meetrit. Monaco Teemantliiga etapil jäin 65 meetriga kuuendaks. Nüüd sellise tulemusega võidetakse. Toona oli tase nii kõva. Aga paistab, et noored mehed hakkavad jälle kaugele heitma.“

2010. aastal jõudis Israel Barcelona EMil lõppvõistlusele, kus jäi esimesena finaalist välja, teisisõnu sai üheksanda koha. "Läksin liiga vara soojendust tegema ja küpsetasin end ära,“ meenutab ta apsu. "Järgmisel aastal MMil sellist viga ei teinud ja tulemus oli hea.“