Nice’i terrorirünnakus raskelt vigastada saanud Tartu tüdruku ravile raha kogumine tekitab küsimusi. Haigekassa ja riik raiuvad, et kõik ravikulud kaetakse, teiste seas psühholoogiline nõustamine, iluoperatsioonid ja hambaravi. Tüdruku lähedased sellesse väga ei usu.

Kui tüdruk peaks vajama ravi väljaspool Eestit, kas siis kompenseeritakse ka ema sõidukulud? Kui kasvav neiu vajab iluravi kaheksa aasta pärast, kas seegi kompenseeritakse? Kui need kulud tõesti kaetakse, siis on see ainult kiiduväärne.

Paraku on asjalood Euroopa viie rikkama riigi hulka kuuluval maal nõnda, et kui pindalalt maailma suurima riigi esindajad löövad sul hambad välja, siis ei maksa haigekassa kinni isegi valuvaigistavat süsti, implantaatide hüvitamisest rääkimata. Nii küsisin haigekassalt 14 aastat tagasi, kas on võimalik, et väljalöödud hammastega seotud suukirurgia vähemalt osaliselt kompenseeritaks? Selle peale naerdi lõbusalt telefonitorru. Implantaadid läksid maksma korraliku Tallinna korteri hinna. Kuigi maksud tuleb kas või veri ninast välja solidaarselt maksta, on ravi kallis eralõbu.

Tuleb välja, et arstiabi osutamisel või mitteosutamisel on oluline seegi, mis riigist pärit terrorist sind ründab.