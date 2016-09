Uudistesaates "Reporter" tuli täna õhtul esmaesitlusele pöörane muusikavideo, kus kaasa tegid kõik "Suure komöödiaõhtu" näitlejad.

"Nagu Hollywood!" õhkas Merle Palmiste muusikavideo võtteplatsil ja tõesti, "Suure komöödiaõhtu" tuttuues muusikavideos visatakse saltosid, lendavad tulekeeled ja kohal on säravad tantsutüdrukud!

Merle Palmiste, Tõnis Niinemets, Kaisa Selde, Mart Müürisepp, Mirtel Pohla, Argo Aadli, Juss Haasma ja muidugi Tiit Sukk naasevad Kanal 2 ekraanile juba 6. oktoobril. Täna esitletud muusikavideo vihjab, et ees ootab senisest veelgi pöörasem hooaeg täis lustimist, muusikat ja üllatavaid ülesastumisi.

Värske muusikavideo on salvestatud Tallinnas, sõnade autoriks on Rein Pakk ja laulu on sisse laulnud "Suure komöödiaõhtu" näitlejad.