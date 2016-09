ETV õhtune meelelahutussaade "Ringvaade" kolib järgmisel aastal Solarise kaubanduskeskuses asuvast väikesest stuudiost tagasi telemajja, vahendab Menu.

2017. aastal valmib praegu renoveerimisel olev vana raadiomaja Kreutzwaldi tänaval, kuhu kolivad kõik ERRi uudistetoimetused. Koos toimetustega kolib uude majja ka "Aktuaalse kaamera" stuudio, mille senised ruumid jäävadki edaspidi "Ringvaatele".

"Praeguse seisuga on plaan, et 2017. aasta sügisest me lähme eetrisse jälle telemajast," selgitas "Ringvaate" vastutav toimetaja Kajar Kase Menule. "Mõte on selles, et siin me saaksime natuke suurema stuudio, kui Solarises on," lisas ta.

"Ringvaadet" on Solarise kaubanduskeskuses filmitud seitse aastat.