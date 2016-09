Tuleval nädalavahetusel toimub maailma suurim kulturismi- ja fitnessivõistlus Mr.Olympia, kus esimest korda on esindatud ka Eesti. Võistlustulle astub bikiinifitnessi sportlane Egle-Eller Nabi.



Võistluste võitja kroonitakse Mr.Olympia tiitliga. Esimene Mr.Olympia võistlus toimus juba 18.septembril 1965.aastal, mille algatajaks oli IFBB liidu üks loojatest Joe Wieder. Tegemist on profikulturismi ja -fitnessi suurima ning prestiižseima autasuga.



Egle Eller-Nabi on Eesti esimene ja ühtlasi ka ainus profikaarti omav IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) bikiinifitnessi sportlane.



Mr.Olympia võistlusel on varasematel aastatel üles astunud ka Eesti kulturismi legend Olev Annus, kes tollal esindas küll Soomet ning võistles masters kategoorias. 1994. aastal saavutas mees 5.koha ning 1995.aastal hinnati Annus 7.koha vääriliseks.



Egle Eller-Nabi poolfinaali võistlused toimuvad Eesti aja järgi reedel, 16.09 kell 20.30 ning edasipääsu korral finaalidesse laupäeva, 17.09 varahommikul kell 5.00.