Kodakondsus on leping riigi ja kodaniku vahel. Mitme kodakondsusega isikul on leping mitme riigiga, põhimõtteliselt on võimalik ka leping nelja riigiga. Nii kodanikul kui ka riigil on selle lepingu järgi õigused ja kohustused – saada sotsiaalset tuge ja kaitset, teenida kaitseväes jne. Probleem tekib siis, kui riikide huvid ei kattu või on isegi üksteise suhtes vaenulikud. Paratamatult on lojaalsus riigile jagamatu. Eesti kodakondsuse omandab laps sünniga, kui vähemalt üks tema vanematest on sel ajal Eesti kodanik. Ülejäänud isikud saavad soovi korral taotleda riigilt kodakondsust naturalisatsiooni korras. Vene kodanikud võimu juurde

Topeltkodakondsuse üle arutamisel on oluline teada, milliste riikidega meil juba on ühised kodanikud. Sünniga Eesti ja muu riigi kodakondsuse omandanud isikuid on ligikaudu 25 000, kellest suur osa ehk 15 000 on Venemaa Föderatsiooni kodanikud, 1500 on Soome ja üle 1000 Ukraina kodanikud. Tegelikult on sünnijärgseid Eesti kodanikke aga palju rohkem.

Punaokupatsioon tõi kaasa peale Eesti kodanike läände põgenemise massilise ümberpaigutamise praeguse Venemaa Föderatsiooni territooriumile. Eestlasi küüditati Nõukogude Liidu eri paikadesse, paljud neist rajasid seal perekonna ja neil sündisid lapsed. Ei tohi unustada, et Tartu rahulepingu järgne Eesti vabariigi territoorium hõlmas Petserimaad ja Narva jõe taguseid alasid, kuid Eesti iseseisvuse taastamisel kehtestati ajutine kontrolljoon Eesti NSV piiri järgi ning joonest ida pool elanud Eesti kodanikud jäid Venemaa Föderatsiooni territooriumile. Seega lisandub teadaolevale ca 25 000 isikule tõenäoliselt üle 100 000 sünnijärgse Eesti kodaniku Venemaal. Enamasti on nende seos Eestiga nõrk, sama võib öelda eesti keele oskuse kohta. Motivatsioon sünnijärgset Eesti kodakondsust kasutada sõltub eelkõige hüvedest – võimalus elada turvalises riigis, saada Euroopa Liidu kodakondsus ja õigus viisavabalt reisida. Vene Föderatsioon käsitleb endiselt Eestit oma huvipiirkonnana ja tegutseb agressiivselt, et mõjutada meie suveräänseid otsuseid elanikkonnarühmadega manipuleerides. Topeltkodakondsuse seadustamisega aitaksime aktiivselt kaasa sellele, võimaldades Vene kodanikele juurdepääsu Eesti kõrgeima võimu juurde – eeskätt valida riigikogu ja saada valituks, aga ka läbida ajateenistust või olla muul moel kaasatud riigivõimu elluviimisesse. Topeltkodakondsuse seadustamine on kui Trooja hobune, sest mõnele sihtgrupile mõeldud nn kauni kingitusega tuleb kaasa oht meie julgeolekule, mille ulatus võib olla arvatust laiem. Kaitseväes kahe passiga Sünnijärgset Eesti kodakondsust ei saa põhiseaduse järgi kelleltki ära võtta. Sünnijärgseid Eesti kodanikke, kes on hiljem saanud mõne teise riigi kodakondsuse, elab kogu maailmas. Nende koguhulka võib aimata. Inimesed, kes kasutavad piiriületuseks kord Eesti passi ja teine kord muud dokumenti, on üks probleem. Tõsisemaks läheb asi siis, kui inimesed teenivad teise riigi sõjaväes, saades muu hulgas infot teise riigi relvajõudude kohta ja on oma riigi suhtes vaenulikult või äärmuslikult meelestatud. Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on miljonitesse ulatuvad moslemikogukonnad, mille liikmed on neis riikides sündinud ja nende kodanikud. Samas jagab neist teadmata hulk äärmuslikke vaateid ja on valmis tegutsema kodumaa huvide vastu, kasutades vägivalda või liitudes terroriorganisatsioonidega. Seda on juba teinud sajad ISISega liitunud radikaliseerunud moslemid Euroopast ja Ameerikast.