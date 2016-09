Mul on jäänud viimased 19 aastat Eestis elades vahel mulje, et siin elab edasi nõukogude aja vaim ega taha kuidagi taganeda ning ruumi teha demokraatlikule mõtteviisile ja institutsioonidele. Kolisin sünnimaale tagasi pärast seda, kui mu eakas ema lahkus manalasse, mõttes plaan rakendada siin oma Ameerika haridust ja kogemusi demokraatliku kodanikuühiskonna poliitikas kaasalöömisel. Olin USAs aktiivne nii eestlaste poliitilises tegevuses kui ka oma osariigi poliitikas. Minu meelest vajas totalitaarse režiimi ikkest vabanenud Eestis iga pead ja kätepaari, et sellest saaks võimalikult lühikese ajaga jälle vabalt mõtlev jätkusuutlik riik, mille NSVL oli tallanud põrmu. Arvasin, et kuna olen materiaalselt sõltumatu, siis soodustab see sujuvat koostööd Eesti hüvanguks. 19 aasta jooksul olen osalenud Eestis vabatahtlikult mitmes MTÜs, mille eesmärk on tugevdada ühiskonnale vajalikke institutsioone, rõhuasetusega demokraatlikel põhimõtetel ja inimõiguste edendamisel.

Heites tagasipilku oma ühiskondlikule tegevusele ja eriti seekordsele kandideerimisele presidendi ametikohale, ei saa ma lahti tundest, et tegelikult on minu jõupingutused võrdsuse printsiipide ja läbipaistva tegutsemise juurutamisel tekitanud nii mitmeski ringkonnas hoopis vastumeelsust. Meenub aastaid tagasi ühe juhtiva mehe soovitus USAs elavatele eestlastele (ta käis seal taasiseseisvumise alguaastail), et andke meile ainult raha, küll me ise teame, kuidas asju ajada. Tekib tunne, et nn teine silmapaar on Eestis soovimatu fenomen.

Kuidas siis muidu seletada järgmist ehtnõukogulikku juhtumit. Organisatsioon, millega olen seotud, tunnustas aastakoosolekul mu pühendunud tegevust inimkonna heaolu nimel. Autasustamisüritus lõppes grupipildi tegemisega. Kui nägin mõni aeg hiljem seda fotot, ei leidnud ma sellelt ennast. Mu nägu oli eemaldatud täpselt samas stiilis, nagu tehti Stalini ajal puhastusaktsioonide ohvriks langenud tegelastega. Lugesin 31. augustil ilmunud EELK ajalehest, et midagi sellist juhtus nüüdis-Venemaalgi. Soomeugri vaimulike XIII konverents Venemaal Petroskois lõppes samuti grupipildi tegemisega. Kui ametlikult tellitud foto ilmus, oli see aga retušeeritud ja naisvaimulikelt olid eemaldatud ametitunnused. Rõhutan siinkohal, et see juhtus Venemaal, kus pole selline asi eriti üllatav. Aga Eestis? Et kandideerin presidendiametisse musta hobusena, on tingitud olukorrast, kus riigikogu fraktsioonid ei kutsunud mind, erakondadeülest ja majanduslikult sõltumatut kandidaati isegi kohtumisele, eelistades omavahelist lehmakauplemist. Usalduskriis saab alguse sealt, kus ei lasta vaba häält kõlada.