Ida prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Annika Elm tuletab meelde, et enne rooli istumist peab juht veenduma, et alkohol on verest täielikult kadunud. Vastasel juhul tuleb sõit edasi lükata või paluda abi lähedastelt. „Joobes juht ei hinda oma sõiduoskusi adekvaatselt ja võib teha ohtlikke ning läbimõtlemata manöövreid, mis võib kurvalt lõppeda,“ lisas Elm.

„Öine tühi maantee võib ahvatleda kiirust lisama, kuid liigne julgus ja enesekindlus toovad tihti endaga kaasa traagilisi tagajärgi. Enamasti on teelt väljasõidud seotud just suure sõidukiirusega. Seekord õnnestus politseil hulljulge mees ohutult peatada, kuid alati ei pruugi asi nii õnnelikult lõppeda,“ tõdes Elm.

43-aastasel mehel oli rikkumise toimepanemise ajal kuus kehtivat kriminaalkaristust, millest kolm seotud joobes juhtimisega. Möödunud aasta suvel konfiskeeriti mehelt juba joobes juhtimise eest sõiduk ning tema juhtimisõigus peatati.