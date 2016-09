Eile õhtul peetud Meistrite liiga mängus alistas Manchester City 4:0 Borussia Mönchengladbachi, kübratrikiga sai hakkama Sergi Agüero. Inglismaa klubi peatreeneril Pep Guardiolal jagus ründaja jaoks vaid kiidusõnu.

"Sergio (Agüero) on hea, sest ta ongi hea. Ta oli seda nii eelmise peatreeneri käe all, kui on ka rahvuskoondises," sõnas 45-aastane hispaanlane.

"Väravate löömises on ta naturaalne talent, mina talle seda õpetada ei saa. Ainus, mis ma teha saan on talle kinnitada, et kogu meeskond toetab teda. Nii me jõuame paljude väravateni."

Samuti kiitis Guardiola debüüdi teinud Ilkay Gündogani, kes raskest vigastusest taastunud on. "Peale nelja kuud jalgpallist eemal olemist ja mängida nõnda hästi - see näitab taset. Ta on äärmiselt intelligentne ja tark mängumees."