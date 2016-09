Ask Men on teinud tänuväärse töö ning leidnud portsu stiilseid, kenasid ja korralikke õhema disainiga käekellasid, mille eest ei pea kuupalka või kaht välja käima. Need kellad ei karju tähelepanu järele sedavõrd nagu nende kopsakamad ja soliidsemad vennad, aga samas jääb nende hind 56 ja 230 euro vahele. Suurem osa kelladest on müügil briti Amazonis ja tarnitavad vaid Inglismaale, aga kindlasti on osa leitavad ka rahvusvahelisematest allikatest. Eurohinnad on umbkaudsed.

Armogan Spirit of St Louis

44 mm korpus, roostevaba teras, Citizeni kronograafimehhanism. Inspireeritud 1927. aastal toimunud esimesest Atlandi-ülesest lennust, mis toimus New Yorgist Pariisi. 192 eurot.