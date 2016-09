"Lapsed olid väga teadlikud sellest, mis on ohtlik ja mis ei ole. Nad lugesid meile sõnu peale, nemad olid meil kaks täiskasvanut kaasas," iseloomustab Tuuli Roosma pere seiklusi teisel pool maakera Austraalias.

Roosma ja tema pere seiklesid Siberis ja Hiinas ning jõudsid nüüd omadega Austraaliasse, kus valmis ka saade "Meie aasta Austraalias". Kaksikud Andres ja Kristjan on nüüdseks saanud seitsmeaastaseks ning alustasid 1. septembril kooliteed.

Tuuli pere Austraalias. (Kanal 2)

"Austraaliasse läksime me sellepärast, et see oli minu ja Arbo esimene reis, kus me üheskoos käisime. See toimus 12 aastat tagasi. See kõik oli nii vaimustav, et otsustasime, et kui meil kunagi peaksid lapsed tulema, siis kindlasti tuleme ühe korra siia veel tagasi. Täpselt nii me tegimegi," selgitab Tuuli Roosma Austraalia-elu tagamaid.